Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (19)

A novela 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira (19) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Jordão leva Artur para o cativeiro.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira

Jordão leva Artur para o cativeiro. Marcelo Gouveia sugere que Blandina convença Dracena a não fazer uma denúncia contra ela. Ariosto exige que Jordão não deixe que nada aconteça a Artur. Zefa Leonel cuida de Seu Tico Leonel. Deodora seduz Ariosto. Quinota se preocupa com o sumiço de Artur. Quintilha exige que Primo Cícero brigue pela Gruta Azul para se casar com ele.

Nivalda pede que Saba Bodó convença Cira a voltar a trabalhar para eles. Marcelo ouve Ariosto contar para Deodora que mandou sequestrar Artur. Quinota chega à casa do sogro para saber do marido, e Ariosto se preocupa com a presença de Deodora.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.