Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (19)

A novela 'Familia é Tudo' desta segunda-feira (19) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Hans orienta Gina a dopar Vênus.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta segunda-feira

Hans orienta Gina a dopar Vênus. Guto exige que Lupita explique seu relacionamento com Memo. Memo não deixa Lupita falar com Guto, e entrega um aparelho para ela ajudar em seu plano. Jules exige que Marieta e Leda trabalhem para ele. Leda termina com Ubaiara/Youssef. Luca finge ser amigo de Jéssica. Gina coloca remédio na água de Vênus.

Catarina tenta disfarçar os sentimentos por Furtado. Andrômeda reage incrédula ao ver o anúncio de Chicão em um ônibus. Ubaiara/Youssef se surpreende ao ver Leda de uniforme. Bia, Léo e Tom estranham o comportamento de Vênus. Joana fala para Brenda sobre a investigação de Vênus. Júpiter descobre que Memo está chantageando Lupita.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.