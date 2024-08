Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (19)

A novela 'Cheias de Charme' desta segunda-feira (19) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Rosário reclama de Chayene e sente falta das empreguetes.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta segunda-feira

Rosário reclama de Chayene e sente falta das empreguetes. Conrado conta para a Cida que vai trabalhar com o pai. Sônia pega Ernani falando sobre a conta do banco com Cida. Chayene avisa para a imprensa que vai substituir Rosário no dueto que ela faz com Fabian. Tom e Inácio/Fabian tentam dar uma desculpa para Rosário, mas ela está muito chateada. Inácio lamenta sobre a situação com Rosário para Romana.

Todos veem a nova pixação e desconfiam que seja de Rodinei. Conrado convence Cida a ir ao coquetel do escritório de Otto. Penha sai do carro de Gilson e vê Lygia. Chayene invade o camarim de Rosário e as duas brigam. Penha tenta saber sobre a viagem de Lygia. Cida não gosta de ver Elano e Stela se beijando, e Conrado fica com ciúmes da namorada. Rosário afirma a Sidney que descobrirá o segredo que Chayene tem sobre Fabian.

Conrado diz a Máslova que vai tirar Elano do seu caminho. Penha fica sensibilizada com os elogios que Lygia lhe faz. Sandro cai em um buraco e encontra a cadelinha de Jéssica. O empresário alemão diz que dará uma recompensa para Sandro. Lygia marca um encontro com Penha. Elano desconfia de que Cida queira dar dinheiro para Sarmento. Wanderley enfrenta Chayene para cuidar de Sidney.

Marta fala para Elano que Sarmento dispensou os serviços dela. Penha pede a Gilson que não fale nada para Lygia sobre eles. Elano briga com Stela por causa de Cida. Cida confirma que Sarmento está tentando lhe dar um golpe e fica arrasada. Lygia fala que tem esperanças de voltar com Gilson, e Penha se preocupa.

Que horas começa?

