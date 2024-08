Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (19)

A novela 'Renascer' desta segunda-feira (19) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, João Pedro e Sandra se preocupam com Tião.

Resumo completo de 'Renascer' desta segunda-feira

João Pedro e Sandra se preocupam com Tião. José Inocêncio chega à fazenda de Aurora. Zinha apoia Joana, que sofre com o sumiço de Tião. Iolanda se recusa a ir com Kika ao cartório para dar entrada no divórcio. Egídio não gosta de saber que José Inocêncio viajou.

Lilith convida Zinha para formar uma banda. Sandra decide sair da casa do pai ao saber do casamento de Egídio e da gravidez de Eliana. Inácia oferece o quarto de José Inocêncio para João Pedro e Sandra.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.