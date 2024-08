Celso Portiolli diz que Silvio Santos estava reagindo bem a tratamento

O apresentador Celso Portiolli revelou, durante a exibição do especial “Domingo é Dia de Silvio Santos”, no domingo (18), no SBT, que existia a expectativa que Silvio Santos tivesse alta nos próximos dias. O artista acabou falecendo no sábado (17), aos 93 anos.

“Silvio tinha uma saúde impressionante, o que nos deixou ainda mais impactados. A saúde dele era fora do comum. Não sei se posso dizer isso, mas a esperança era de que ele tivesse alta nos próximos dias. Tudo indicava que seria assim. Mas houve uma pequena piora inesperada. Ele estava reagindo bem ao tratamento e melhorando muito. Pegou todo mundo de surpresa”, disse Portiolli, emocionado.

Veja também Zoeira Filha relembra cuidado de Silvio Santos com a primeira esposa, que faleceu com câncer Zoeira Filha caçula de Silvio Santos foi preparada pelo pai para assumir os negócios Zoeira Filho de Silvio Santos foi reconhecido pelo STF mesmo após recusa de DNA; relembre história

Ele ainda refletiu sobre a importância do dono do SBT em sua carreira. “É um dia difícil para todos nós. Para mim, nem se fala. Todos os que estão aqui, à frente ou por trás das câmeras, foram influenciados por ele de alguma forma”.

Silvio morreu em decorrência de broncopneumonia após infecção por H1N1, conforme boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde o empresário e apresentador estava internado desde o início do mês.