Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos passaram 11 anos brigados devido ao Baú da Felicidade

Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos foram amigos por mais de 70 anos. No domingo (18), o humorista participou do Fantástico e falou da importância do artista na sua vida, além de ter lamentado ter passado 11 anos brigado com o amigo.

“Eu sentia saudade do Silvio. Começou uma hora que começou a fazer falta. Cara, pela vida dos meus netos que tão aqui assistindo. Eu sonhava com o Silvio e meu pai entrava, no sonho. Vai lá dar um abraço no Silvio. Vocês são irmãos. Não quero ver vocês brigados. E fui jantar com ele. Nós nos abraçamos com muita força. Falou ‘pô, Carlos, por que brigamos, cara?”, disse ele no programa.

A briga foi por causa do Baú da Felicidade. Em 1958, o Baú da Felicidade pertencia a Manoel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto, mas a empresa ia mal, quase falindo.

O próprio Carlos contou a história no "Fantástico": "O meu pai ligou para o Silvio: ‘Silvio, preciso que você me ajude. Que eu estou ferrado. Eu não posso ter meu nome sujo. Toma conta disso pra mim.’ No final do ano, ele já tinha salvo meu pai dessa vergonha. Aí meu pai disse: ‘não, Silvio. Você já me ajudou, já me tirou do buraco. Fica com o Baú pra você”.

Na década de 1970, no entanto, Carlos Alberto afirmou ter direito a 10% das ações do Baú, e disse que Silvio o roubou. Anos depois, no entanto, o humorista admitiu que estava errado, e que foi envenenado por terceiro. "Depois eu fui ver que estava errado. Me envenenaram", contou em entrevista ao Tricotando.

Após reatarem, Carlos Alberto foi para o SBT, onde fez sucesso por anos com a “A Praça É Nossa”.