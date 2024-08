Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (19)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (19) vai ao ar às 17:05, após 'O Público'. Nesse capítulo, Eurico se recusa a revelar.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Eurico se recusa a revelar. Cristina fica furiosa. Alexandra brinca com as crianças. Nair fala para Vera e Eduardo que são culpados por Alexandra ter fugido. Raul não permite que Mirella tome conta do caixa do restaurante e diz que vai assumir o trabalho enquanto Olívia estiver doente. Ivan, a mando de Cristina, pergunta a Zulmira que recado Eurico levou para Rafael. Rafael exige que Cristina lhe conte suas mentiras.

A imagem de Luna avisa Serena que, em breve, terá que tomar uma decisão muito importante. Luna fala para Serena que vai ter que escolher se vai viver como Serena ou como Luna. Cristina finge estar ofendida com as desconfianças de Rafael. Zulmira conta para Ivan que Eurico ouviu uma conversa de Cristina. Raul explica a Vitório que tem direito a tomar conta do restaurante enquanto Olívia estiver doente, pois ainda é seu marido.

Eduardo tenta se aproximar de Vera, que pede que se afaste dela. Dalila fala para Roberval que sabe que o motivo da investigação do delegado: ele teria roubado a jóia que disse ser de família. Ela esconde a jóia para proteger Roberval, mas afirma que está decepcionada com ele. Mirella explica para Olívia que se ela fingir que se curou Raul vai acusá-la de haver mentido para o oficial de justiça. Cristina entrega seu convite de casamento a Serena.

Julian e Sabina encontram Alexandra. Alexandra fica furiosa ao ver Julian. Divina e Ofélia contam para Mirella que viram Felipe com Kátia. Guto conta para Rafael que beijou Serena a mando de Cristina. Rafael fica furioso com Guto. Cristina chega à cadeia para ver Guto e encontra Rafael. Ele que diz a ela que já sabe de tudo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.