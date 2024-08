CAPTEI: Inácio Aguiar celebra 40 anos em reunião no rooftop do Baretta Restaurante

Na última sexta-feira, 16, o jornalista Inácio Aguiar convidou um seleto grupo de amigos para comemorar seus 40 anos em uma mesa especial no rooftop do Baretta Restaurante.

A esposa do aniversariante, Dely Sátiro, organizou uma mesa especial com um bolo decorado e docinhos que todo mundo gosta para a ocasião.

Por lá, uma mesa longa. Espaço reservado mesmo para o grupo de amigos. Cortinas fechadas. Apenas homens conversando, comendo, bebendo e rindo. Entre os amigos, Adriano Muniz. Trouxe um violão e “startou” um sarau.

Legenda: Adriano Muniz Foto: LC Moreira

Resumindo: nos 40 anos de Inácio Aguiar contou com repertório musical, jornalístico e factual, vinho, comida boa, bons amigos, e sem hora para terminar. Um almoço “olímpico”, já que começou de tarde e finalizou a noite. Tem jeito melhor de ingressar na nova década assim?

Legenda: Daniel Rios, Patriolino Dias, Marco Aurélio, Adriano Muniz, Inácio Aguiar, Leandro Vasques e Weiber Xavier Foto: LC Moreira

A colunista social do DN, colega de Inácio, que narra esse acontecimento, celebrava outro aniversário do outro lado da rua. Descobriu o sigiloso aniversário do colega querido de jornal e apareceu, rapidamente para dar um abraço acompanhada do fotógrafo LC Moreira para registrar o momento especial, lóooogico!

Legenda: Inácio Aguiar e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Vem ver!

Legenda: Carlos Alberto, Adriano Muniz, Inácio Aguiar, Daniel Rios e Marco Aurélio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Alberto, Tomaz Figueiredo e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Hélio, Walter Filho, Inácio Aguiar, Patriolino Dias e Marco Aurélio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio Aguiar e Leandro Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Ximenes, Inácio Aguiar e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Inácio Aguiar e Marco Aurélio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Leandro Vasques, Inácio Aguiar e Weiber Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Tomaz Figueiredo e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Ximenes, Reinaldo Salmito, Inácio Aguiar e Gabriel Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago de Alencar,, Hamilton Sobreira, Inácio Aguiar e Antônio Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Marco Aurélio, Walter Filho, Inácio Aguiar, Tiago Alencar, Antônio Melo e Gabriel Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Rios, Marco Aurélio, Walter Filho, Inácio Aguiar, Tiago Alencar, Antônio Melo e Gabriel Brandão Foto: LC Moreira