Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (13)

A novela 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira (13) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Ruth expulsa Vanderlei.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira

Ruth expulsa Vanderlei. Tito vai até a casa dela e fica espantado ao ganhar um beijo no rosto. Vanderlei comenta com Alemão que “Raquel” está mudada. Ma­lu sai com os amigos e não avisa Alaor. Ao chegar em casa, ela ouve um sermão do caubói. Vasco aceita o convite de Vanderlei para ir até a fazenda.

Marcos pede desculpas a Malu. Isaura conta a Ruth que Raquel teria matado Vanderlei se o encontrasse de novo. Floria­no descobre que Isaura riscou os barcos novos. Malu discute com Virgilio e ele lhe dá uma bofetada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.