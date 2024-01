Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (31)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira (31) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Ruth conta para Marcos o que aconteceu, mas diz que não pode morar com ele enquanto estiver legalmente casado com Raquel, e volta para a casa dos pais.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira

Ruth conta para Marcos o que aconteceu, mas diz que não pode morar com ele enquanto estiver legalmente casado com Raquel, e volta para a casa dos pais. Dalua esculpe o rosto do pai sem saber, mas Floriano o avisa.

Da Lua fica feliz e conta a todos que se lembrou do rosto do pai. Bastião é preso e confessa que Donato planejou o seqüestro de Re­ginho. Dalua concorda em emprestar o barco para Marujo e ficar com o realejo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.