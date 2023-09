Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira (19) vai ao ar às 16:50, após 'Sessão da Tarde - Duelo de Cordas'. Nesse capítulo, Edwiges pressente a presença de alguém e vê Cláudio na porta de seu quarto.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira

Edwiges pressente a presença de alguém e vê Cláudio na porta de seu quarto. Fernanda garante para a filha que seu pai viajou logo depois que ela nasceu. Cláudio obriga Edwiges a ouvir as suas explicações. Fernanda mostra para a filha cartas escritas pelo pai dela, Miguel. Edwiges fica paralisada quando Cláudio conta sobre a gravidez de Gracinha. Cláudio pede desculpas e garante que nada irá separá-los, mas ela afirma que ele tem responsabilidade sobre a criança e o manda embora. Onofre e César cumprimentam Laura pela promoção e a avisam sobre a primeira reunião. Rafael manda Fernanda acomodar Salete na sala de leitura do hotel, mas pede que ela não leve mais a menina para o trabalho.

Marina limpa as lágrimas, decidida a não chorar mais. Expedito fotografa no estúdio. Helena se prepara para viajar. Luciana dá uma fugida com César na hora do almoço. Lorena se incomoda com as indiretas de Ana sobre as armadilhas na nova profissão de Expedito. Téo se emociona quando Salete lê para ele a carta que escreveu para o pai. Sílvia e Marina dão de cara com César e Luciana no restaurante. Marta ouve Celeste e Gracinha comentando sobre a gravidez. Marta acusa Gracinha de estar dando um golpe. Celeste confirma que Gracinha já fez um aborto antes. Marta avisa a Orlando, Celeste e Gracinha que, se nascer, a criança não terá avós paternos.

Fernanda conta a Téo que sua mãe andou lhe pedindo novamente. Téo fica preocupado e pede que ela não deixe Salete presenciar essas conversas. Gracinha garante a Orlando que a família de Cláudio vai pagar por sua humilhação. Rodrigo convida o grupo de teatro e os professores para um churrasco. Luciana teme que Laura rivalize com César. Fred insiste em marcar um encontro com Raquel, mas ela teme estar sendo seguida por Marcos. Dóris reclama do barulho que os avós fazem. Padre Pedro encontra o endereço de Estela anotado. Sua tia confessa que pediu ajuda. Padre Pedro avisa que não vai aceitar. Laura comenta com César que viu a foto de Helena em sua gaveta.

César dá uma desculpa e sente-se incomodado. Leandro comemora com a família no Nick Bar e faz piadinhas com Heloisa, que não gosta. Marta avisa Cláudio que Gracinha está realmente grávida e que eles precisam ter uma conversa. Lucas e Salete brincam animadamente e fazem planos de viajar juntos. Adelaide bate na porta do lavabo, já intuindo o que está acontecendo, e Santana responde com a voz alterada. Rafaela vê Rodrigo e Clara se beijando.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:50, na Rede Globo.