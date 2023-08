Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (18)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (18) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Thor'. Nesse capítulo, Raquel não dá nenhuma explicação a Fred.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Raquel não dá nenhuma explicação a Fred. Edwiges se preocupa com a sua virgindade. Heloisa chora, garante que vai morrer sem Sérgio e pede que Leila entregue ao marido uma carta quando ela não estiver mais no mundo. César insiste que Luciana aceite convite para ir à sua casa um dia, tranca a porta de sua sala e beija-a com ardor. Celeste sorri ao perceber que Cláudio e Gracinha estão juntos no mesmo quarto. Gracinha garante a Cláudio que ele não tem nenhum compromisso com ela. Ele pensa em Edwiges depois do amor. Rodrigo convida Edwiges para ver o vídeo em sua casa. Afrânio acha que Diogo está pensando em se separar de Marina e comenta com Sílvia que ele pediu para viajar para pensar sobre a vida. Rafaela comenta com Clara um episódio de discriminação acontecido com duas jovens em um bar. Marcos provoca Fred insinuando que ele é gay e usa salto alto. Fred reage mandando que ele tire as ferraduras. Expedito é convidado para seu primeiro desfile. Sílvia pede que Shirley conte com detalhes como foi a sua noite com Caetano.

Rafael comenta que tem um emprego para Fernanda, mas Téo acha melhor que ela fique longe. Alcides conta tudo para Fernanda. Luciana prepara um jantar romântico para César. Helena fica sozinha em casa pensativa. Cláudio recusa a companhia de Gracinha e pensa em Edwiges. Raquel manda que Marcos não encoste a mão nela e confessa ter horror à vida que voltou a viver. Salete sonha com o anjo que avisa que Fernanda vai morrer. Heloísa vê Sérgio saindo do hotel com Dirce. Leila explica que é só uma carona. Téo ameaça cortar relação com Fernanda, caso ela procure Rafael. Ela ameaça voltar a ser garota de programa se ele impedir que ela ganhe o suficiente para se sustentar. Marcos impede que Fred entre em seu prédio e obriga-o a entrar em seu carro. Heloísa começa a ver Sérgio e Dirce em todos os lugares e acelera o carro. Leila se apavora. O carro capota. Leila e Heloísa são levadas para o hospital. Rafael alerta Téo que Fernanda ainda o ama. Téo acha que ela sente gratidão por ele tê-la tirado das ruas e tido um filho com ela.

Marcos insiste em saber se Fred está apaixonado por Raquel, garante que ele deve estar morto de desejo e manda que ele se afaste dela. Santana coloca bebida em vidros de perfume e de remédio. Raquel se assusta ao saber que Fred saiu de carro com Marcos. Fred fica perplexo quando Marcos conta que já desapareceu com outro aluno de Raquel e deixa-o a pé no local isolado. Leonora vibra ao saber que Marcinha e Fred se beijaram na quermesse. Salete se diverte na festinha de Sofia, mas se entristece ao vê-la rodeada por uma enorme família. Marcos mente que só deu uma carona para Fred e conta que está comprando uma joia para Raquel. Leila e Heloisa são transferidas para a clínica de Onofre. Heloísa chama por Sérgio. Luciana avisa que elas estão fora de perigo. Marina garante que quer ser mãe e ficará grávida em breve. Sílvia combina sair com Caetano. Rodrigo propõe que Cláudio vá à sua casa e se encontre com Edwiges. Raquel quer saber se Marcos machucou Fred, mas o aluno nega, dá-lhe um beijo e avisa que estará sempre por perto se ela precisar.

Sérgio fica arrasado ao saber do acidente. Luciana sugere que Heloisa seja examinada por um psiquiatra. Salete sofre por não ter uma família e é acarinhada por Fernanda. Tereza avisa a Laura que vai para outra clínica. Rafael leva Leila para casa. Helena e César se encontram no quarto de Heloisa. Ela tem vontade de se jogar nos braços dele, mas nada faz. Rodrigo pega Edwiges para ir à sua casa. Cláudio dá uma desculpa para não levar Gracinha e sai. Marcos chega com uma garrafa de vinho e a joia. Raquel acusa-o de covarde, manda-o ficar longe de Fred, mas ele recusa-se a brigar. Rafael cuida de Leila, que se comove. Rodrigo finge surpresa quando Cláudio chega. Edwiges estremece. Heloísa balbucia o nome de Sérgio e quando abre os olhos, ele está na sua frente.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.