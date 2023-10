Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (26)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira (26) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Amor De Película'. Nesse capítulo, Fotógrafos registram quando Lucas e Salete jogam juntos uma flor no túmulo de Fernanda.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira

Fotógrafos registram quando Lucas e Salete jogam juntos uma flor no túmulo de Fernanda. Rosinha ironiza sobre a moderna educação da escola, que facilita até romance de professora com aluno. Inês constrange Wilma ao pressionar Helena para saber quando Téo sairá do hospital. E ainda deixa claro que era ele quem sustentava a casa e que ela está sem um tostão. Salete insiste em visitar Téo e Helena promete levá-la em um outro dia. Lucas também pressiona para ver o pai, deixando Helena irritada. Gracinha avisa Marta que vai se mudar e ela percebe as chaves do apartamento de Cláudio. Edwiges aceita convite de Cláudio para almoçar.

Helena reclama que Pérola não foi ética ao esconder o segredo de Téo. Pérola acusa-a de ter dado em cima de Téo quando eles ainda eram casados e de jamais tê-lo amado como ele a amou. Helena puxa a toalha da mesa jogando tudo no chão. Rosinha briga com Raquel e Santana na reunião. Marcos conta para Dóris que não deu o colar para a esposa e que se ela quiser pode passar na suíte para buscá-lo. Afrânio avisa Rebeca que vai pedir o divórcio. Rafaela e Clara deixam claro para Paulinha que Oswaldo será muito bem vindo na festa. Ana se preocupa com a possibilidade de Expedito ir para Nova York. Vidinha abraça Lorena que chora de saudades o ex-namorado.

Luciana leva uma boneca linda para Salete e as duas saem. Helena só ouve quando Lucas sugere que Salete venha morar com eles. Téo abre os olhos e vê Salete que sorri para ele e o abraça. Téo garante que preferia ter morrido no lugar de Fernanda e que tentou protegê-la. Salete afirma que não quer morar com a avó e sim com ele, que promete conversar com Inês. Edwiges comenta que está pensando em ir a Nova York, se Expedito for para lá mesmo. Cláudio propõe que eles se casem e passem a lua de mel lá e ela nada responde. Ele corre com a moto obrigando-a a dizer que o ama. Quando ele pára na porta da escola ela tem um ataque de fúria.

Oswaldo se assusta ao saber que Nair ligou. Paulinha sai correndo ao ouvir o nome da mãe. Marcinha e Fred se encontram na biblioteca e conversam sobre poesia. Marina pensa em ir com Expedito para Nova York. Lorena pede que Helena espere uns dias para conversar com Téo. Wilma recrimina Inês por ter falado de dinheiro com Helena. Salete chega cheia de compras feitas por Luciana. Inês avalia o tecido do vestido, bem mercenária. Diogo e Luciana se despedem. Ele garante que a história de amor entre eles ainda não acabou. Helena entra no quarto de Téo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.