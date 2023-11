Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela deste sábado (11)

A novela 'Fuzuê' deste sábado (11) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa afirma que não deixará ninguém pegar tesouro.

Resumo completo de 'Fuzuê' deste sábado

Preciosa afirma a Heitor que não deixará ninguém pegar o seu tesouro. Miguel tenta convencer Maria Navalha a confiar nele. Nero conversa com Bebel. Pascoal manda Merreca cobrar dinheiro dos moradores e comerciantes. Domingos enfrenta Gláucia. Luna sai com Jefinho, e Miguel fica incomodado. Soraya provoca Francisco. Preciosa e Heitor chegam à saída do túnel que leva à Fuzuê.

Miguel, Cláudio e Maria Navalha entram no túnel pela Fuzuê. Nero se esconde no quarto de Bebel. Tonico oferece um contrato para Luna e Jefinho assinarem. Otávio Augusto pede ajuda a Rejane. Luna e Jefinho iniciam a gravação no estúdio. Miguel declara seu amor por Luna para Maria Navalha. Pascoal surpreende Preciosa e Heitor próximo à saída do túnel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.