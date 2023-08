Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (30)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (30) vai ao ar às 19:10, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Fiel avisa a Preciosa quando planeja incendiar a Fuzuê.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Luna estranha o comportamento de Miguel. Rui é sarcástico com Olívia. Heitor e Preciosa conversam sobre o plano de incendiar a Fuzuê. Miguel conta suas descobertas para Luna, e a questiona sobre o dinheiro de Nero. Luna e Miguel se encontram. Jefinho observa o carro de Pascoal. Rejane sofre com o esquecimento de sua carreira. Rui afirma a Preciosa que Olívia está de casamento marcado com o filho de Nero.

Caíto tem uma ideia para o show de reinauguração do Beco do Gambá. Fiel avisa a Preciosa quando planeja incendiar a Fuzuê. Alícia, Francisco e Miguel chegam para uma reunião com Nero. Pascoal se assusta com o grito de Gláucia na frente de seu carro. Luna encontra Cata Ouro machucado e mostrando um desenho das chaves de lua e de sol.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:10, na Rede Globo.