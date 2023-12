Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

A novela 'Elas Por Elas' deste sábado (16) vai ao ar às 18:25, após 'Caldeirão Com Mion'. Nesse capítulo, Renée é presa.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' deste sábado

Renée é presa, e Márcia obriga Vic a ficar com ela. Míriam sonda Helena sobre o jantar com Danilo. Pedro convida Jonas para trabalhar com ele na administração da fazenda. Marcos manda uma mensagem sedutora para Carol. Tony convoca Lara para ajudar Renée. Érica conforta Tony. Vic afirma que jamais gostará de Márcia.

Lara garante a Renée que provará para a Justiça que ela é mãe de Vic e Tony. Giovanni ajuda Ísis em um resgate de animais. Lara consegue libertar Renée, mas Vic permanece com Márcia. Há uma passagem de tempo. Chega o dia do casamento de Taís e Pedro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.