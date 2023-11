Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (9)

A novela 'Elas Por Elas' desta quinta-feira (9) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Mário encontra câmera na sala de Lara.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quinta-feira

Mário se atrapalha e convence Érica a voltar com Edu. Taís conta a Pedro que será embaixadora na Helàne. Ísis discute com Giovanni por ele defender Helena. Cris explica seu próximo plano para Tony. Renée ouve Edu e Tony falando sobre um acordo, e os questiona.

Cris se oferece para ajudar Roberto a conquistar sua mãe. Mário encontra a câmera na sala de Lara. Pedro se enfurece com os comentários de Natália. Miriam continua a chantagear Sérgio. Wanda faz uma exigência para Carol e Ulisses.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.