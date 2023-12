Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

A novela 'Elas Por Elas' desta quinta-feira (7) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Pedro recomenda que Taís conte a Lara que namorou Átila.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quinta-feira

Pedro recomenda que Taís conte a Lara que namorou Átila. Aramis orienta Jonas sobre o que fazer com a conta do exterior. Edu comenta com Yeda que teme que Érica não o perdoe. Lígia alerta Natália para não projetar Bruno em Marcos. Helena concorda em retomar o projeto das gestantes.

Taís mostra a Raquel o celular secreto de Átila. Míriam esvazia os pneus do carro de Fagundes. Míriam conta a Danilo seu plano. Giovanni pergunta a Helena se foi ela quem vendeu o apartamento e depositou o dinheiro na conta de Jonas, a fim de incriminá-lo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.