Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (19)

A novela 'Elas Por Elas' desta quinta-feira (19) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Renée confronta Helena.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quinta-feira

Cris e Tony armam um plano para separar Ísis e Giovanni. Natália fica nervosa ao ver, na mão de Yeda, um anel que estava com Bruno no dia de sua morte. Mário desconfia de uma ligação que Nice recebe. Natália revela a Taís que Pedro já saiu com Carol.

Cris e Tony se aproximam de Giovanni e Ísis. Renée confronta Helena. Taís conversa com Carol sobre Pedro. Lara surpreende a todos no escritório ao chegar para seu primeiro dia de trabalho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.