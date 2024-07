Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

A novela 'Cheias de Charme' deste sábado (13) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Chayene tenta acabar com o jantar de Rosário e Fabian usando um spray de pimenta.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' deste sábado

Chayene tenta acabar com o jantar de Rosário e Fabian usando um spray de pimenta. Socorro dá uma entrevista para os paparazzi. Lygia flagra Alejandro e Brunessa juntos. Fabian se irrita com Chayene por tentar atrapalhar o jantar com Rosário. Laércio se preocupa com as manchetes que lê na internet. Rosário não acredita na história de Socorro para explicar como Chayene entrou em seu apartamento.

Elano se emociona ao perceber seu prestígio no novo escritório. Conrado tenta se aproximar de Cida. Tom tenta disfarçar o nervosismo diante de Rosário ao falar sobre Fabian. Alejandro pede para conversar com Lygia. Tom pensa em convidar Inácio para se passar por Fabian.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.