Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (22)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta (22) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste terceiro capítulo, Marê implora ao médico da prisão que guarde segredo sobre sua gravidez.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUARTA (22)

Marê é presa, e Júlio e Olímpia ficam atônitos. Gaspar comemora o sucesso do plano de Gilda. Catarina desconfia do depoimento de Ronaldo, que afirmou ter encontrado a arma do crime junto a um brinco de Marê. Marê se decepciona com a falta de notícias de Orlando. Camille beija Orlando, que afasta a moça.

Gilda suborna o delegado Albuquerque para manter Marê presa. Há uma passagem de tempo. Tem início o julgamento de Marê, que deduz que sua prisão é uma armação de Gilda. Marê é considerada culpada da morte do pai. Marê revela a Olímpia que está grávida de Orlando.

Anselmo sugere a Verônica que Júlio vá para um internato. Olímpia registra a fuga de Ronaldo. Olímpia passa mal, e Gilda não presta socorro. Popó encontra Olímpia sem vida. Marê implora ao médico da prisão que guarde segredo sobre sua gravidez.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.