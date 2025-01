Quais são os shows internacionais no Brasil em 2025? Confira agenda de artistas confirmados

Nos últimos anos, o Brasil se consolidou como destino das principais turnês de artistas internacionais — e em 2025 não será diferente. Diversas estrelas já anunciaram shows em palcos nacionais para este ano, entre elas a cantora Olivia Rodrigo e o grupo de K- pop Stray Kids, que desembarcarão pela primeira vez em solo brasileiro, e também nomes conhecidos, como Shakira, Katy Perry e Oasis.

O mês de março concentra a maior parte dos eventos, principalmente devido à realização do festival Lollapalooza, em São Paulo, entre os dias 28 e 30. O line-up conta com a voz do hit "Drivers License", além de Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Sol, Justin Timberlake e o estreante Tool, que performará no País pela primeira vez.

A capital paulista é o principal destino dos artistas internacional e monopoliza a maioria dos shows internacionais em 2025, como já é costume. No entanto, as cidades Rio de Janeiro e Curitiba também merecem destaque, e receberão nomes como Twenty One Pilots, Christina Aguilera e System of a Down.

A banda de rock Linkin Park também colocou na agenda brasileira as cidades de Brasília e de Porto Alegre. O grupo sueco Abba ainda fará apresentação única em Belo Horizonte. As regiões Nordeste e Norte do Brasil, por enquanto, estão de fora do trajeto dos artistas estrangeiros.

Abaixo, o Diário do Nordeste listou os principais shows programados para o País, e confirmados até esta quinta-feira (16). Confira!

Shows internacionais no Brasil em 2025

Kard

17 de janeiro - São Paulo (SP)

Twenty One Pilots

22 de janeiro - Curitiba (PR)

24 de janeiro - Rio de Janeiro (RJ)

26 de janeiro - São Paulo (SP)

Taemin

1º de fevereiro - São Paulo (SP)

Christina Aguilera

6 de fevereiro - Rio de Janeiro (RJ)

8 de fevereiro - São Paulo (SP)

Kino

9 de fevereiro - São Paulo (SP)

Shakira

11 de fevereiro - Rio de Janeiro (RJ)

13 de fevereiro - São Paulo (SP)

Sting

14 de fevereiro - Rio de Janeiro (RJ)

16 de fevereiro - São Paulo (SP)

18 de fevereiro - Curitiba (PR)

Do Hanse

16 de fevereiro - São Paulo (SP)

NMIXX

28 de fevereiro - São Paulo (SP)

Simply Red

12 de março - Rio de Janeiro (RJ)

15 de março - São Paulo (SP)

Abba

23 de março - Belo Horizonte (MG)

Olivia Rodrigo

26 de março - Curitiba (PR)

28 de março - São Paulo (SP), festival Lollapalooza

Rüfüs du Sol

26 de março - Rio de Janeio (RJ)

28 de março - São Paulo (Lollapalooza)

Shawn Mendes

29 de março - São Paulo (SP), festival Lollapalooza

Alanis Morissette

29 de março - São Paulo (SP), festival Lollapalooza

30 de março - Curitiba (PR)

Justin Timberlake

30 de março - São Paulo (SP), festival Lollapalooza

Tool

30 de março - (SP), festival Lollapalooza

Stray Kids

1º de abril - Rio de Janeiro (RJ)

5 de abril - São Paulo (SP)

6 de abril - São Paulo (SP)

One Ok Rock

13 de abril - São Paulo (SP)

Scorpions

21 de abril - Rio de Janeiro (RJ)

System of a Down

6 de maio - Curitiba (PR)

8 de maio - Rio de Janeiro (RJ)

10 de maio - São Paulo (SP)

11 de maio - São Paulo (SP)

Pretenders

24 de maio - São Paulo (SP), festival C6 Fest

Wilco

25 de maio - São Paulo (SP), festival C6 Fest

Nile Rodgers & Chic

25 de maio - São Paulo (SP), festival C6 Fest

James Blunt

8 de julho - São Paulo (SP)

Kylie Minogue

15 de agosto - São Paulo (SP)

Green Day

7 de setembro - São Paulo (SP), festival The Town

Sex Pistols

7 de setembro - São Paulo (SP), festival The Town

Bruce Dickinson

7 de setembro - São Paulo (SP), festival The Town

Katy Perry

14 de setembro - São Paulo (SP), festival The Town

Damiano David

7 de novembro - São Paulo (SP)

Linkin Park

8 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)

10 de novembro - São Paulo (SP)

13 de novembro - Brasília (DF)

15 de novembro - Porto Alegre (RS)

Oasis

22 de novembro - São Paulo (SP)

23 de novembro - São Paulo (SP)

Pierce The Veil

14 de dezembro - Curitiba (PR)

16 de dezembro - São Paulo (SP)

