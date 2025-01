Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (16)

A novela 'Tieta' desta quinta-feira (16) vai ao ar às 17:05, após 'A Menina que Acredita em Milagres'. Nesse capítulo, Ricardo conta ao padre que pecou várias vezes, mas o padre não quer saber com quem e o absolve.

Resumo completo de 'Tieta' desta quinta-feira

Ricardo conta ao padre que pecou várias vezes, mas o padre não quer saber com quem e o absolve. Cosme sonda o padre para tentar descobrir o que Ricardo falou. Ricardo conta como foi a confissão para a tia. Na reunião de família, Tieta comunica que além da casa que vai dar a Tonha e Zé Esteves, dará só para Tonha algumas ações e para Timóteo o dinheiro da loja, além de uma viagem para São Paulo para ele se atualizar. Como é uma viagem de negócios, Tieta diz para Elisa que ela não pode ir junto.

Zé Esteves fala para Tonha que as ações vão ficar com ele, depois avisa a Timóteo que quer metade do que ele receber. Nervoso, Zé Esteves acaba passando mal. Osnar aconselha Ascânio a investir em Leonora, mas ele diz que quer se recuperar primeiro. Dário e Silvana vão até a prefeitura falar com Ascânio sobre o progresso. Rosalvo e Bebê chegam a Santana de ultraleve e dizem a Ascânio que querem propor um negócio que vai mexer com a cidade toda.

Todos comentam a chegada dos estranhos. Tieta conta para Carmosina que não teve nada a ver com isso e que está com medo de que eles atrapalhem seus planos. Rosalvo e Bebê dizem a Ascânio e ao coronel que vão abrir um negócio na cidade e resolvem ir ao bar para conversar. Osnar, Amintas, Timóteo, Marcolino e Modesto se juntam a eles. Bebê demonstra interesse em Osnar. Os estranhos não explicam o tipo de negócio que pretendem abrir.

Elisa conhece Rosalvo na pensão de Milu e fica empolgada. Modesto conta a Carol que Osnar gostou de Bebê. Dário lembra que viu Bebê entre os mergulhadores. Tieta questiona Ascânio sobre os forasteiros. Depois, ela vai à pensão e pede para Rosalvo lhe dizer o que veio fazer em Santana do Agreste.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.