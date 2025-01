Durante a madrugada desta quinta-feira (16) no BBB 25, dois brothers comentaram sobre a beleza de Giovanna Jacobina, irmã da musa fitness Gracyanne Barbosa.

“A Giovanna é incrível. É uma das belezas mais naturais que tem aqui. Linda, linda, linda. Parece uma boneca. Perfeitíssima”, disse Maike. João Pedro concordou com o amigo. “Para mim, é uma das meninas mais bonitas daqui”.

O goiano, no entanto, confessou que achou Gracyanne enjoada no primeiro dia do reality show. “Achei que a Gracy era mais enjoada. A primeira impressão foi essa. Pensei nesse negócio de dupla... O tanto que a Giovanna é gente boa. Já pensou se eu voto nelas pela Gracy? Mas depois a gente conversou, ela é gente boa demais”.

Em seguida, Maike revelou que a ex de Belo foi uma das participantes que ele mais se identificou: “Eu super me identifiquei com a Gracy. Ela é grandona, intimida”.

Nas redes sociais, inclusive, existe uma torcida para que Maike e Giovanna sejam o primeiro casal do BBB 25.