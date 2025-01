Xuxa participa de série sobre Renato Aragão e declara: 'Guardo em um lugar especial'

A apresentadora Xuxa foi uma das personalidades que participaram da série “Tributo”, em homenagem aos 90 anos do humorista cearense Renato Aragão, que foi ao ar nessa quarta-feira (15), na TV Globo.

Ela se declarou ao artista na produção e relembrou a parceria da dupla: “Guardo o Renato, 'Os Trapalhões', o Didi, em um lugar muito especial. Mais uma vez eu digo: em qualquer momento da vida dele, em qualquer momento que eu tenha a possibilidade de dizer que eu o amo, eu faço. Sem medo de ser feliz e sem medo de demonstrar esse carinho, esse amor”.

A série promoveu um encontro dos dois amigos no Rio de Janeiro. Xuxa visitou a casa de Renato para relembrar os filmes que eles fizeram juntos para o cinema, como "A Princesa Xuxa e Os Trapalhões".

“E eu sou difícil de dizer que gosto de alguém. Primeiro falo que gosto, depois falo que adoro... Depois de anos falo te amo. E sempre falei para o Renato que eu amo e que vou amar para sempre”.

A apresentadora também revelou que foi Renato que lhe deu uma grande oportunidade, no início da carreira. “Comecei com 20 anos. E, aos 20 anos, recebi o convite do Renato para participar do show deles. Eles tinham um show no [Teatro] Scala e eu fazia o Clube da Criança na Manchete. Antes de qualquer coisa, de ter Globo, antes de ter filme, antes de ter tudo, o Renato olhou para mim e achou que poderia dar alguma química entre ele e eu”.

Famosos como Fábio Porchat, Dedé Santana e Evelyn Castro também participaram da série “Tributo” em homenagem ao cearense.