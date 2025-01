Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (16)

A novela 'Cabocla' desta quinta-feira (16) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Nastácio comenta com Tobias que a despedida de Luís e Zuca foi muito triste.

Resumo completo de 'Cabocla' desta quinta-feira

Nastácio comenta com Tobias que a despedida de Luís e Zuca foi muito triste. Tobias diz a Mariquinha que ela não precisa ter ciúmes dele e eles acabam fazendo as pazes. Edmundo sugere a Joaquim que eles mandem Luís para sua casa de campo em Petrópolis. Pequetita se oferece para servir de enfermeira de Luís. Zuca chora pensando em Luís. Pequetita garante a Luís que tudo vai acabar bem. Boanerges treina seu último discurso antes da eleição. Neco incita os caboclos a invadirem o comício de Boanerges e ele não consegue terminar seu discurso. Luís descansa em Petrópolis, aos cuidados de Pequetita. Boanerges perde a eleição para Neco. Belinha dá as costas a Neco, que fica chateado com o desprezo dela apesar de sua vitória. Bina percebe que Zuca está estranha e acha que ela está ficando doente. Boanerges diz a Emerenciana que não quer encontrar Justino, pois não ia aguentar a cara de felicidade dele. Justino comemora a vitória de Neco com os caboclos.

Xexéu deixa claro para Macário que vai passar para o lado de Justino de novo. Nastácio confessa que votou em Neco e Boanerges o manda embora da fazenda. Belinha garante a Ritinha que está com ódio de Neco. Neco convida seus aliados para ir cumprimentar Boanerges por ele ter perdido a eleição com dignidade. Emerenciana diz a Boanerges que é melhor que ele tenha saído da política, para poder levar uma vida mais sossegada. Boanerges não se conforma em ter perdido para Neco. Neco cumprimenta Boanerges. Boanerges agradece o gesto de Neco, mas pede que ele se retire de sua propriedade. Neco vai embora, mas antes lança um longo olhar para Belinha. Belinha fica feliz com o gesto de Neco e acha que ele voltou a ser o mesmo. Ritinha avisa Belinha que ela não pode mais sonhar com Neco, pois está noiva de outro homem. Emerenciana pede que Boanerges deixe Nastácio ficar na fazenda, mas ele não muda de ideia de jeito nenhum.

Um caboclo chamado Desidério provoca Tobias e admite que bateu em Felício. Tomé briga com ele, leva um tiro e morre. Pequetita garante a Luís que ele está melhorando, mas ele não acredita. Luís lê a notícia da morte de Tomé no jornal e fica muito chateado. O delegado prende Desidério e tenta fazer com que ele diga quem mandou que ele atacasse Felício. Desidério garante que falou aquilo só porque estava bêbado. Tina sofre muito pela morte de Tomé. Tobias se sente culpado, pois acha que ele é quem deveria ter brigado com Desidério. Xexéu confessa para Neco que foi ele quem escreveu todas as cartas de Gustavo para Belinha. Zuca espera por qualquer notícia de Luís. Zé mostra a Bina que Luís mandou uma carta para Zuca. Bina queima a carta. Zuca diz a Bina que vai morrer se não tiver nem a esperança de rever Luís. Zé fala para Bina que Zuca tem o direito de saber que Luís lhe mandou uma carta, mas Bina garante que é melhor que ela o esqueça de uma vez.

Chico ouve tudo, mas decide não contar para Zuca. Emerenciana entrega uma carta de Gustavo a Belinha, mas ela não quer nem ler. Neco torce para que Belinha leia logo a carta que ela pensa ser de Gustavo. Justino se recusa a fazer as pazes com Mariquinha, pois acha que ela cometeu um erro ao se casar com Tobias. Tobias diz a Tina que gostaria de não estar casado com Mariquinha, para poder ficar com Zuca. Mariquinha ouve e vai embora da casa de Tobias. Pepa leva Mariquinha para a casa de Justino. Emerenciana começa a ler a carta de Gustavo para Belinha. Belinha percebe que a carta é de Neco e fica radiante. Justino diz a Pepa que não vai admitir que Mariquinha viva debaixo de seu teto, deixando-a furiosa. Tobias decide ir atrás de Zuca. Justino pede para conversar com Mariquinha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.