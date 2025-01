Chamada de idosa, fãs apontam que Joselma, do BBB 25, tem a mesma idade de Alessandra Negrini

Joselma e Guilherme, sogra e genro, foram os últimos participantes do BBB 25 a entrar na casa, após vencerem uma votação popular. Nas redes sociais, o jeito de Joselma tem feito sucesso, e a amizade dela com Vilma, de 68 anos, mãe do ator Diogo Almeida, também.

Apesar de integrar a lista dos 10 participantes mais velhos a entrar no BBB, Joselma, que na internet vem sendo apontada como idosa, tem somente 54 anos. No Brasil, vale lembrar, a idade considerada idosa é de 60 anos ou mais.

Nas redes sociais, as pessoas passaram a comparar Joselma com Alessandra Negrini, já que as duas tem a mesma idade. Já outros usuários do X, antigo Twitter, fizeram questão de criticar a comparação, já que participante do BBB e a atriz tem histórias de vida distintas.

“Chocado que a Joselma e a Alessandra Negrini têm a mesma idade, 54 anos”, escreveu uma pessoa. “A verdade é que a Alessandra Negrini é um ponto fora da curva, o padrão nessa idade é a dona Joselma. Ou seja, é uma comparação infeliz”, disse outra.

“Gente e esse povo comparando a dona Joselma, do BBB, com a Alessandra Negrini, sendo que a Alessandra (que sim, é belíssima) é rica, apenas isso, tem tempo, dinheiro e acesso aos melhores tratamentos. Eu odeio, odeio muito esse tipo de comparação”, comentou outra usuária.