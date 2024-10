Shakira no Brasil em 2025: veja valores dos ingressos e datas dos shows da cantora no País

Shakira confirmou, nesta quarta-feira (2), que fará shows no Brasil em 2025. A dona dos hits "She Wolf" e "Estoy aquí" pretende levar a turnê "Las Mujeres ya no Lloran" para São Paulo e Rio de Janeiro. Ela também deve se apresentar no Peru, na Colômbia, na Argentina e no México.

A turnê é focada no último disco lançado pela cantora e compositora colombiana, que foi indicado ao Grammy Latino. O álbum conta com faixas como a "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", na qual a artista incluiu uma série de "alfinetadas" ao ex-marido, o atleta Gerard Piqué.

Turnê de Shakira no Brasil

Shakira deve se apresentar no dia 11 de fevereiro do próximo ano no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no dia 13 do mesmo mês no Estádio MorumBIS, em São Paulo. Os valores dos ingressos variam de R$ 245 a R$ 980.

Segundo o Estadão, os ingressos terão pré-venda para clientes Santander Select e Private já no dia 9 de outubro. No dia seguinte, 10, será disponibilizada uma segunda pré-venda para os demais clientes do banco. Já as vendas gerais estão previstas para o dia 11.

A empresa responsável pelas vendas das entradas será a Ticket Master.

Quais os valores dos ingressos?

Em São Paulo, a cantora se apresentará no Estádio MorumBIS.

Pista Premium A: R$ 980 (inteira); R$ 490 (meia)

Pista Premium B: R$ 980 (inteira); R$ 490 (meia)

Pista: R$ 590 (inteira); R$ 295 (meia)

Cadeira Inferior: R$ 750 (inteira); R$ 375 (meia)

Cadeira Superior: R$ 780 (inteira); R$ 390 (meia)

Arquibancada: R$ 490 (inteira); R$ 254 (meia)

Já no Rio de Janeiro, Shakira levará a sua turnê para o Estádio Nilton Santos.

Pista Premium: R$ 950 (inteira); R$ 475 (meia)

Pista/Cadeira Sul: R$ 580 (inteira); R$ 290 (meia)

Cadeira Inferior Leste: R$ 650 (inteira); R$ 325 (meia)

Cadeira Inferior Oeste: R$ 650 (inteira); R$ 325 (meia)

Cadeira Superior Leste: R$ 440 (inteira); R$ 220 (meia)

Cadeira Superior Oeste: R$ 440 (inteira); R$ 220 (meia)