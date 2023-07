Após separação de Shakira, Piqué dá dicas de relacionamentos e é criticado na web

O ex-jogador Gerard Piqué, ex-marido da cantora Shakira, revoltou alguns internautas após dar dicas de relacionamento amoroso em uma transmissão da Kings League, liga fundada pelo espanhol.

Em resposta aos entrevistadores, Piqué afirmou que "é preciso dizer a sua companheira que a ama todos os dias. Eu não celebro o Dia dos Namorados, porque todo dia é Dia dos Namorados para mim".

A fala rendeu aplausos por apresentadores, mas não convenceu dos internautas. Piqué é criticado por começar a se envolver com Clara Chía, atual namorada dele, enquanto ainda mantinha um relacionamento de longa data com a Shakira.

"Mas isso aí para esposa também ou só para a amante", escreveu um internauta. "Dia da Traição também é todo dia?", perguntou outro.

Término delicado

Shakira e Piqué anunciaram a separação em junho de 2022, após 11 anos juntos, apesar de nunca terem se casado oficialmente. Os dois são pais de Milan e Sasha, de 9 e 7 anos.

Após o término, Shakira fez diversos desabafos com indiretas sobre traição. A colombiana também lançou uma música com alfinetadas ao ex-companheiro.

Shakira se mudou no início de abril da casa onde morou com Piqué, após diversos conflitos com o ex-marido e a família dele. A cantora mora com os filhos em Miami.