Sasha aparece em documentário de Xuxa e lembra pressão da fama: 'por muitos anos, isso me fez mal'

O terceiro episódio de 'Xuxa, o Documentário', exibido pelo Globoplay, será veiculado nesta quinta (27), às 18h, relembrando o nascimento de Sasha. A filha da Rainha dos Baixinhos, inclusive, refletiu no capítulo sobre a carreira da mãe e a pressão da fama ao longo dos anos. "Sempre senti o peso das expectativas e, por muitos anos, isso me fez mal", disse ela.

Sasha é fruto do relacionamento entre Xuxa e Luciano Szafir. Hoje modelo, ela teve o parto repercutido nacionalmente e a infância debaixo dos holofotes, enquanto Xuxa vivia o maior sonho da vida: ser mãe. O episódio reúne a dupla para falar sobre a relação de mãe e filha enquanto as duas assistirão cenas inéditas do diz que a moça veio ao mundo.

"Durante muito tempo, não entendia o 'ser famoso', o 'ser uma pessoa pública'. Sempre senti o peso das expectativas e, por muitos anos, isso me fez mal. Era muita informação para uma criança, mas era a minha realidade", comentou ela na série documental.

Quando criança, Sasha explica que teve que lidar com os sentimentos infantis e a pressão do público. "Quando eu era neném, não conseguia entender por que tanta gente ficava em volta dela. Eu sentia ciúmes e falava para as crianças que se aproximavam 'essa é a minha mamãe", relatou.

Segundo Pedro Bial, diretor-geral da série, tanto o momento como toda a produção foi feito para "emocionar, para rir e para matar a saudade". Já Cassia Dian, também diretora do documentário, lembra do momento com as duas.

"É muito emocionante presenciar mãe e filha assistindo juntas pela primeira vez ao nascimento de Sasha. Essa é mais uma grande surpresa que Xuxa não esperava ter durante a realização da série", completou.