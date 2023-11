Shakira leva Grammy Latino com música sobre Piqué: 'quero dedicar aos meus filhos'

A cantora Shakira foi destaque na 24ª edição do Grammy Latino, na noite dessa quinta-feira (16). A artista não só animou o público com suas apresentações — entre elas, um remix no estilo funk — como também levou duas das estatuetas mais importantes da premiação: "Canção do Ano" e "Melhor Canção Pop".

Veja também

Os prêmios foram para a música que a colombiana supostamente fez para o ex-marido, o jogador de futebol Piqué. Em um dos trechos, ela canta: "Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores ni me suplique" ("Com você, eu não volto mais. Nem que você chore ou me suplique").

Fãs e seguidores de Shakira ficaram tão eufóricos com a suposta indireta para o ex que a música atingiu quase 100 milhões de visualizações no YouTube em 48 horas de lançamento.

A cantora e o produtor da canção, BZRP, agradeceram as vitórias. Shakira discursou e dedicou o gramofone aos dois filhos: “Porque eu prometi para eles que serei feliz”.

Ouça a versão completa de “Shakira BZRP Music Sessions #53”

Em um dos seus mais recentes trabalhos, a artista aparece ao lado dos filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8.

Divórcio, traição e um pote de geleia

Em junho de 2022, Shakira e Piqué anunciaram, oficialmente, o fim do relacionamento de 12 anos, pedindo “respeito à privacidade”. O casal se conheceu pouco antes da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. No entanto, após sete meses do anúncio oficial, polêmicas em torno da separação começaram a ser vazadas pela imprensa internacional.

Informações publicadas pelo site Page Six, afirmaram que o divórcio foi motivado após Shakira descobrir a relação extraconjugal do até então marido com Clara Chia Marti, a atual namorada do jogador.

Segundo publicado pela revista Vogue, a influenciadora de entretenimento Ker Weinstein declarou que a cantora colombiana teria descoberto o caso de Piqué com Clara quando percebeu “que alguém estava comendo comida da geladeira que Piqué não gostava”.

A suspeita surgiu originalmente a partir da declaração dada pela cantora em maio, quando foi questionada sobre o videoclipe de "Parabéns (Te felicito)" em colaboração com Rauw Alejandro. A canção de sucesso foi lançada um mês antes de anunciar o rompimento com o ex- jogador de futebol.

“Eu estava indo para a geladeira para descobrir a verdade”, disse Shakira no programa britânico This Morning, ao ser questionada sobre o simbolismo da cena do vídeo da música em que ela abre a geladeira e encontra a cabeça de Raw Alejandro, o cantor com quem colabora naquele tema.