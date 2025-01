Previsão do signo de Virgem para hoje, 17 de janeiro

A sexta-feira traz uma energia suave. O Sol e Netuno formam uma conexão harmoniosa, inspirando um olhar mais compreensivo e harmonioso sobre a vida. Porém, a Lua em Virgem, atenta aos detalhes, provoca Júpiter, Vênus e Saturno, trazendo desafios emocionais e práticos. Essa configuração pode impulsionar mudanças de opinião e abrir caminhos para soluções criativas.



A Lua em Virgem ajuda a organizar as ideias e emoções, permitindo que você enxergue detalhes que antes poderiam passar despercebidos. É um dia para colocar as mãos na massa, evitar a preguiça e lidar com questões práticas de forma resolutiva. Esteja aberto(a) a ajustes e a usar sua capacidade analítica para tomar decisões melhores.



Use o dia para reorganizar o que precisa de atenção e confiar na sua intuição para guiar o caminho.

Signo de Virgem hoje

Com a Lua no seu signo, você está ainda mais atento(a) ao que precisa ser ajustado. Use essa energia para organizar tarefas e também suas emoções. Lembre-se de que nem tudo precisa ser perfeito; às vezes, o movimento é mais importante que a precisão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.