Previsão do signo de Escorpião para hoje, 9 de novembro

Signo de Escorpião hoje

Hoje o dia começa com a Lua fora de curso, mas logo no começo do dia ela entra em Gêmeos, por volta das 10:30. Esse trânsito lunar pede para que tenhamos mais atenção e compreensão com algumas coisas que podem dar errado. Após esse horário, a entrada da Lua em Gêmeos vai trazer uma necessidade emocional de dialogar, sentir que está sendo ouvido, ter trocas importantes com quem está ao seu lado. Mas é preciso lembrar que as energias de Gêmeos também podem acabar levando você ao excesso, e as pessoas ao redor também podem estar mais impacientes. Respire fundo, porque as coisas podem estar mais intensas que o normal, especialmente devido ao Eclipse lunar que aconteceu ontem. Com esses trânsitos que estão ocorrendo no dia, é preciso observar o que tem saído da sua vida, e não se culpar por isso - você não precisa carregar as bagagens que não fazem mais sentido para a sua vida agora. Permita-se se movimentar, estando aberto para portas que possam se abrir em sua trajetória, sem se agarrar à sua zona de conforto.O Sol e Mercúrio continuam transitando lado a lado em seu signo, fazendo com que seja mais complexo lidar com transformações que vêm surgindo em sua vida, devido à intensidade de pensamentos e sentimentos. Para lidar com tudo isso, os escorpianos podem se sentir mais introspectivos. Aproveite a entrada da Lua em Gêmeos para mudar um pouco os ares, e deixar de lado as ideias repetitivas.