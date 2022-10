Previsão do signo de Escorpião para hoje, 28 de outubro

Signo de Escorpião hoje

Hoje é um dia muito significativo, não só pro mês de Outubro mas para o ano todo, devido à entrada de Júpiter retrógrado em Peixes, o que só irá se repetir daqui a 12 anos. Essa volta de Júpiter para Peixes, em uma sexta-feira com a Lua em Sagitário, desperta aspectos muito bonitos, que podem ser usados a seu favor. Para isso, é preciso se conectar com a energia desse trânsito, e permitir-se estar em movimento, aceitando as mudanças (concretas e emocionais). Júpiter retrógrado em Peixes traz um convite para retomar as esperanças e os seus sonhos, deixar um pouco de lado a correria e voltar-se para seu propósito, reencontrando sua essência para se conectar à ela. Aproveite os aspectos fluidos de hoje e se dedique a enxergar novos caminhos. Apesar desses pontos positivos, é preciso tomar cuidado com a vibe mais baixa de Sagitário, que pode te levar a impor sua perspectiva aos outros sem ouvi-los. Além disso, tente ficar mais tranquilo após as 22 horas, já que Lua formará uma quadratura com Netuno em Peixes. Esse aspecto é propício para exageros que te ajudam a se distrair da realidade.O movimento retrógrado de Júpiter em Peixes traz a necessidade de observar seus sentimentos e sonhos, deixando sua mente um pouco fora das cobranças do dia a dia. Para as pessoas de Escorpião, é preciso tomar cuidado com a tendência a ficar mais introspectivo e dificultar a comunicação, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.