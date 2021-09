Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 24 de setembro

A ansiedade despertada pelo posicionamento da Lua em Áries nos últimos dias pode ter te deixado mal humorado(a). A entrada desse astro em Touro desperta a necessidade de uma rotina mais pacata. Tenha cuidado para buscar equilíbrio nesse sentido e não se exaurir com cobranças profissionais. Resolva tudo o que puder hoje para ter um fim de semana mais tranquilo. Além disso, a Lua está próxima a Urano, produzindo uma fusão de energias e alterando a mansidão e a tranquilidade da Lua taurina. Como consequência, a rotina e a previsibilidade não estarão muito presentes em sua rotina nos próximos dias. Tenha cuidado com estresses no trabalho. A presença da Lua em Touro promove um olhar refinado para a materialidade, que nos convida a aproveitar alguns prazeres com quem amamos, como um jantar especial. Em relação a sua vida profissional, você deve aproveitar esse momento para meditar sobre tudo o que atrapalha suas finanças e seus relacionamentos no trabalho.

Signo de Capricórnio hoje

Apesar da influência do trânsito da Lua por Touro despertar mais serenidade, você deve ter cuidado para não gerar discussões desnecessárias geradas por sua teimosia. Muitas vezes, você pode ser inflexível com relação a novas ideias, querendo que tudo seja feito à sua maneira. Uma mudança de postura pode te surpreender.



