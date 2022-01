Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de janeiro

Signo de Capricórnio hoje

Nesta quarta-feira a Lua continua transitando por Touro, ficando fora de curso apenas a partir das 17 horas. Passando pelos últimos graus deste signo, a Lua forma vários aspectos favoráveis hoje, principalmente para resolver questões relacionadas à vida financeira. Logo no início do dia, a Lua forma um sextil com Netuno, o que desperta nossa sensibilidade e a criatividade, que podem ser utilizadas para lidar com o trabalho de forma inovadora e intuitiva. Nesse momento, somos levados a buscar mais sentido em tudo aquilo que fazemos diariamente. Portanto, reflita sobre a importância das pequenas tarefas que você cumpre - sejam elas profissionais ou pessoais. Quando as coisas se tornam muito automáticas, acabamos nos sentindo sobrecarregados. Por outro lado, quando enxergamos propósito em nossas ações e escolhas, nos tornamos mais contentes com a rotina.Hoje, um pouco antes de ficar fora de curso, a Lua em Touro forma um trígono com Plutão em Capricórnio. Além disso, o Sol está se aproximando de Plutão nos próximos dias e, com todas essas movimentações acontecendo no seu signo, é preciso estar preparado para alguma transformação inesperada. A influência de Plutão te desafia a encarar os imprevistos com mais leveza, percebendo que eles são, na verdade, uma forma de direcionar a sua atenção para algo que estava passando despercebido.