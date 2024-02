Previsão do signo de Câncer para hoje, 5 de fevereiro

"E quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente..."

Não mata, porque Mercúrio, o planeta das trocas de mensagens, pousou em Aquário e o que importa é o futuro. A presença incessante da ausência é preenchida por conceitos, mensagens e ideias renovadoras, inovadoras que vão circular por aí até o dia 23/02. Não aceite tudo, conteste. A contestação é sempre bem vinda.



"A chama continua no ar e o fogo vai deixar semente..."

A Lua minguando em Sagitário, desfaz as malas, mas está pronta para partir novamente e percorrer novos caminhos. E com a sua tocha do conhecimento, acende o fogo das paixões, dos desejos e vai propagando suas ideias, espalhando suas sementes... E com uma Lua minguante em Sagitário, "a gente ri, a gente chora. Ai, ai, ai, a gente chora..."



Nesse clima de mudanças, o que te leva a não acreditar ou confiar? Foque na sua evolução emocional, flexibilize suas emoções, pois só assim você atinge seus alvos. Você vai encontrar uma maneira de mudar as coisas. É a energia sagitariana, "fazendo a noite parecer um dia. Faz mais. Depois, faz acordar cantando. Pra fazer e acontecer".



Às 9:57, você vai ter que se deparar com alguns desconfortos. "Verdades e mentiras. Faz crer. Faz desacreditar de tudo..." Mercúrio vai conversar com Hades, o senhor da morte, a quem devemos pagar o nosso tributo. Um comentário despretensioso, abre uma ferida. E aquilo que estava oculto, o que ninguém via, nem você mesmo(a), será vasculhado. "Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei. Só você, meu amor..." Pode ser que você cutuque ou se sinta cutucado. Mude o seu jeito de entender o mundo e siga viagem, avance no seu submundo.



E depois dessa experiência de depuração, algo será revelado e "um sorriso quando acordar, pintado pelo Sol nascente..." no signo de Aquário. E você está compreendendo seu papel como indivíduo no coletivo, aquele que não aceita imposição. O segredo é ir na contramão do senso comum, chame atenção para suas ideias, pois "eu vou te procurar na luz de cada olhar mais diferente..."



E assim como Aquário, regue o mundo com o seu conhecimento. "Tua chama me ilumina, me faz virar um astro incandescente. O teu amor faz cometer loucuras..." E poucos vão te entender, mas tudo bem. Chegue perto das estrelas e olhe do alto, foque no amor por você, pelos os outros, pelo todo, pelo mundo.



*Horóscopo inspirado na música Chorando e Cantando (Geraldo Azevedo e Fausto Nilo)

Signo de Câncer hoje

Seus próximos dias serão de muitas descobertas. Movimente suas forças interiores e mude seus valores. Pode ser um período de incertezas, tente ler as entrelinhas, pois muitas informações podem vir à tona. Não se apegue a nada, pois Mercúrio em Aquário vai te ensinar a finalizar ciclos para começar outros.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.