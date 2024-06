Previsão do signo de Câncer para hoje, 12 de junho

A Lua chegou no signo de Virgem. Preste atenção aos detalhes e observe o que não está mais funcionando na sua vida. Elimine os problemas. A tensão até diminui um pouco. Mas, em pleno dia dos namorados, Mercúrio, o planeta da comunicação, faz um aspecto bem tenso com Saturno. Muito cuidado com as palavras, não exija demais do outro. Evite discutir com seu par logo hoje. O dia não está para romantismo.

Signo de Câncer hoje

Mercúrio em quadratura com Saturno indica que você pode estar enfrentando a falta de informações essenciais para tomar decisões importantes, especialmente as que envolvem planos a longo prazo. Pode parecer que você está de mãos atadas, então é prudente evitar grandes ações ou decisões nesse dia.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.