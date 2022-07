Previsão do signo de Câncer para hoje, 12 de julho

Signo de Câncer hoje

Hoje o dia promete ser intenso, porque a madrugada se inicia com a Lua fora de curso, o que pode despertar sonhos intensos ou até mesmo causar insônia. Apesar disso, a Lua entra em Capricórnio logo no início da manhã, nos ajudando a começar o dia mais focados e determinados. A influência desse signo ativa nossa racionalidade, proporcionando boas oportunidades no trabalho e nos ajudando a cumprir tarefas de forma mais prática. Porém, como tudo tem um lado positivo e outro negativo, a oposição que a Lua em Capricórnio forma com o Sol em Câncer hoje pode nos deixar mais exigentes e até um pouco arrogantes, achando que sabemos o que é melhor para os outros. Sendo assim, é muito importante ter cuidado com a forma que tratamos as pessoas, principalmente nos relacionamentos amorosos.O posicionamento da Lua em Capricórnio faz com que todos fiquemos um pouco insensíveis para nos comunicar, o que pode gerar mal entendidos. Sabendo disso, não tire conclusões precipitadas caso alguém te magoe, mas tenha paciência e sabedoria para dialogar e esclarecer a situação.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.