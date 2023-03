Previsão do signo de Áries para hoje, 31 de março

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua em Leão forma um trígono com o Sol em Áries, gerando uma combinação harmoniosa, já que os dois são signos de fogo e despertam uma energia positiva e criativa para seu dia. Esse aspecto indica uma boa comunicação, permitindo que você desenvolva habilidades de fortalecimento. Aproveite a maior confiança e segurança de Leão para se expressar de forma mais autêntica. Esse movimento pode abrir portas para novos projetos, levando a um destaque profissional. Apesar do clima bem fluido do dia, a conjunção da Lua com Lilith pode trazer um certo grau de rebeldia e conflito em suas relações, sendo preciso controlar seus impulsos relacionados à busca por liberdade.Os trânsitos do dia trazem um impulso extra de energia e criatividade, ajudando a se destacar e liderar com mais confiança. Além disso, seu senso de identidade e auto expressão são fortalecidos pela conjunção da Lua com Lilith, aprimorando seus projetos e empreendimentos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.