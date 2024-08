Previsão do signo de Áries para hoje, 19 de agosto

É Lua cheia no signo de Aquário. Estamos no ápice da Lunação de Leão. E até o dia 2 de setembro vamos sentir a necessidade de quebrar paradigmas. Aquário é regido por Saturno, o planeta que fiscaliza, e também por Urano, o planeta que revela. E hoje Urano entra em cena, chega sem pedir licença e vai agir fortemente nos próximos dias para te tirar da zona de conforto. Barreiras precisam ser rompidas. Onde tem acomodação ou restrição estará sujeito a instabilidade ou acontecimentos imprevisíveis. O que está impedindo o fluxo na sua vida? Chegou a hora de romper para inovar. As estrelas contam que, para avançar de forma mais leve e autêntica, será necessário quebrar com o orgulho que pode estar te impedindo de conectar-se verdadeiramente com os outros. Confira seu signo ou seu signo ascendente, como o Céu vai te convocar nos próximos dias.

Signo de Áries hoje

Nessa Lua cheia, você pode estar sentindo uma sensibilidade maior nas suas relações sociais, percebendo de forma mais intensa as dinâmicas e os impactos que elas têm sobre você. Este é um momento de grande importância para fortalecer os seus ideais, reafirmar o que você realmente acredita e valoriza, e se permitir ser guiado por esses princípios em suas interações com os outros. Será necessário se libertar de antigos valores materiais que já não servem mais ao seu crescimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.