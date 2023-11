Previsão do signo de Aquário para hoje, 9 de novembro

A Lua mingua no signo de Libra. Existe um impasse e você precisa tomar uma decisão. Quais as novidades que você pode trazer para sua vida? O que você tem a oferecer e precisa receber nesse momento? Olha para os seus vínculos e avalie pesos e medidas. Se abra para os encontros, pois o dia é marcado pela afetividade e acolhimento. Cuide mais de você e busque o que lhe proporciona prazer. Aproveite para ajustar os pontos, resolver conflitos, fazer acordo com seu chefe ou sócio. A quinta-feira está propícia para apaziguar qualquer parceria que esteja desgastada. Harmonize as diferenças. Hoje o dia pede leveza, não leve as coisas tão a sério.

Aquário

Os estudos vão saciar a sua fome afetiva. Reflita, questione e busque novas perspectivas. Chegou a hora de abrir espaço na sua vida para sonhar. Agora você pode olhar do alto e compreender melhor o passado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.