Previsão do signo de Aquário para hoje, 16 de setembro

Hoje de madrugada a Lua formou uma conjunção com Plutão, o que indica que alguma conversa pode gerar desgaste ao longo do dia. Logo após formar esse aspecto, a Lua fica fora de curso em Capricórnio até aproximadamente uma hora da tarde, quando ingressa em Aquário. Esse movimento lunar indica maior probabilidade de imprevistos ocorrerem e, por isso, é indicado sair pelo menos uma hora antes para todos os seus compromissos e conferir o que for preciso (como documentos, horário, local…) ao menos duas vezes. A Lua fora de curso também nos faz sentir um pouco 'aéreos', como se o pensamento lógico estivesse comprometido. Por isso, a produtividade tende a cair e pode ser interpretada como procrastinação, mas, nesses momentos, é necessário nos lembrar (e também lembrar as pessoas à nossa volta, se for necessário) que não somos uma máquina.Tente cumprir seus afazeres mais importantes antes de 13 horas, fazendo uma lista de prioridades e calculando quanto tempo você gasta para fazer cada atividade.

Signo de Aquário hoje

A presença da Lua em Aquário desperta uma necessidade de liberdade que pode fazer com que você aja de maneira irresponsável com as pessoas que se relaciona afetivamente. Caso você precise de mais espaço ou até de um tempo em suas relações, é necessário comunicar isso e saber dialogar com paciência, para não magoar pessoas amadas.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.