'Os Goonies' deve ganhar continuação após 40 anos do primeiro filme; veja antes e depois do elenco

Sucesso da década de 1980, o filme "Os Goonies" deve ganhar uma continuação em breve, conforme informações não oficiais divulgadas pelo jornal britânico The Sun. A sequência contaria com o elenco original, segundo a revista NME, e pode ser lançada entre 2026 e 2027, mais de 40 anos após a estreia do primeiro longa nos cinemas.

Há tempos existem boatos de que a obra poderia ganhar uma nova produção. No entanto, recentemente a possibilidade teria recebido sinal verde. Os planos, de acordo com o The Sun, são que as ideias sejam discutidas durante o próximo verão no hemisfério norte.

"O original é tão culturalmente significativo que a Warner Bros sabe que precisa acertar totalmente. Ainda é cedo, mas o mercado de aventuras para jovens está a todo vapor, então eles querem capitalizar isso", relatou uma fonte ao periódico britânico.

Baseado em uma história de Steven Spielberg, com roteiro de Chris Columbus e direção de Richard Donner, "Os Goonies" conta a aventura de meninos e meninas moradores da baía Goon em Astoria, no Oregon, que serão obrigados a mudar de casas por conta da especulação imobiliária do local. Em posse do mapa do tesouro do pirata Willy Caolho, eles veem na descoberta da fortuna perdida uma saída para continuarem juntos.

Relembre trailer de 'Os Goonies'

Veja antes e depois do elenco original

Sean Astin — Michael "Mikey" Walsh)

Responsável por interpretar o personagem Mikey Walsh, o ator Sean Astin fez sucesso ao participar da trilogia de "O Senhor dos Anéis", dando vida ao hobbit Sam. Além da obra de J. R. R. Tolkien, o artista também integrou o elenco de séries como "Stranger Things" e "Brooklyn 99".

Josh Brolin — Brandon "Brand" Walsh

Após ser Brand, Josh Brolin já fez inúmeros trabalhos de sucesso no cinema, como o vilão Thanos nos filmes do Universo Compartilhado Marvel — da sigla em inglês MCU. Ele também atuou em longas como "Deadpool 2" (2018) e "Duna" (2021) e "Duna: Parte 2" (2024).

Jeff Cohen — Lawrence "Chunk" Cohen

Interprete do personagem Chunk em "Os Goonies", o profissional abandonou a carreira de ator na década de 1991. Então, cursou direito e atualmente trabalha como advogado, conforme informações da plataforma IMDB.

Corey Feldman — Clark "Boca" Devereaux

Responsável por dar vida a Boca, atualmente Corey se dedica a carreira como cantor. Neste ano, chegou a aparecer na versão norte-americana do programa "The Masked Singer".

Ke Huy Quan — Richard "Dado" Wang

Dado em "Os Goonies", o ator Ke Huy Quan venceu recentemente a categoria de melhor ator coadjuvante no Oscar pelo filme "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" (2022).

Kerri Green — Andrea Theresa "Andy" Carmichael

Responsável por interpretar a personagem Andy, a atriz está afastada da carreira desde 2012, após participar do filme "Complacente".

Martha Plimpton — Stephanie "Stef" Steinbrenner

Stef em "Os Gonnies', Martha é conhecida por atuar em musicais da Broadway. Nos cinemas, participou do elenco de dubladores de Frozen II (2019).