Elenco de 'Goonies' faz live e Steven Spielberg diz que nunca teve ideia boa para segundo filme

O elenco do clássico "Os Goonies" (1985) se reuniu virtualmente na tarde desta segunda-feira (27) para apoiar a causa do The Center for Disaster Philanthropy, que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade após eventos traumáticos.

Estiveram reunidos Josh Gad, Sean Astin (Mikey), Corey Feldman (Bocão), Jeff Cohen (Gordo), Ke Huy Quan (Dado), Martha Plimpton (Stef), Kerri Green (Andy) e Josh Brolin (Brand), além do diretor Richard Donner e do roteirista Chris Columbus.

Durante a live, o elenco contou com a participação surpresa de Cyndi Lauper, que canta a música tema "The Goonies 'r' Good Enough", e do produtor-executivo Steven Spielberg.

Na ocasião, Spielberg revelou o motivo pelo qual a equipe nunca se reuniu para "Os Goonies 2": eles nunca encontraram uma história boa o suficiente para fazerem uma sequência.

"Conversamos muito sobre isso e, a cada dois anos, temos uma ideia, mas ela não é boa o suficiente. O problema é o nível que todos vocês especularam sobre esse gênero. Acho que não conseguimos encontrar uma ideia melhor do que 'Os Goonies' que criamos nos anos 1980", disse o produtor.