Olho Grego: Significado, história e simbologia

Também conhecido como Olho Turco ou Nazaré, o Olho grego é um objeto muito usado em nosso país. Isso porque funciona como um poderoso talismã para afastar inveja, energias negativas e mau-olhado. Um grande amigo daqueles que buscam proteção e espiritualidade. Porém, você já parou para pensar na história desse amuleto? Nós, do Astrocentro, trouxemos isso e mais um pouco para você.

Origem e história do Olho Grego

Na cultura islâmica, existe uma lenda que explica o objeto. A história fala sobre um rapaz invejoso que tinha o poder de explodir pedras com a força do seu olhar. Certo dia, os que ali viviam passaram a crer que o talismã seria capaz de proteger as pessoas e os espaços contra essa força negativa.

O amuleto tem seus primeiros indícios históricos no Egito e na Síria, entre 5.000 a.C e 1.500 a.C. Mesmo lá atrás, o olho grego já era usado para a mesma finalidade que atualmente — proteger contra o mau-olhado. Porém, existiam coisas a mais. Uma delas era a compreensão que simbolizava o olhar de Deus. Por isso, iluminava e protegia as pessoas.

Os historiadores relatam que o primeiro olho grego foi encontrado em 3.300 a.C na Mesopotâmia. Porém, com o passar do tempo ele foi se moldando até chegar no formato que vemos atualmente.

Significado do Olho Grego

Como dissemos anteriormente, o olho grego simboliza o olhar de Deus. Sendo assim, ele afasta a inveja e traz proteção espiritual. Dizem que a cor azul dentro do objeto representa carregar um pouco daquilo que você quer repelir. Isso porque na população turca, era difícil encontrar olhos nessa tonalidade. Então, eles acreditavam que o mau-olhado era azul.

Existem alguns colares e pulseiras que representam o amuleto em formato diferente, mas o original é circular. A forma redonda vem para remeter ao olho, mas acima disso, para fazer com que a energia circule. O olho grego em formato de círculo recebe a inveja, faz circular e a transforma em energia positiva. Fora que, para vidência e esoterismo, o olho carrega uma grande simbologia.

O Feng Shui também compartilha dessa crença. Dentro dessa prática milenar, acredita-se que o uso do olho grego potencializa o fluxo de energia harmônica. Ainda mais se usado próximo da porta, pode ser um pingente pendurado na maçaneta ou pendurado em cima da porta principal.

Na cultura popular brasileira

Para o nosso país, o olho grego é um símbolo muito forte. Esse símbolo não faz diferenciação de classes, religiões, gêneros ou qualquer outra coisa. Tanto que é facilmente encontrado em qualquer tipo de loja pelos mais diferentes valores. O que, culturalmente, entendemos é que esse objeto representa muita proteção contra o mau-olhado.

Vemos esse símbolo muito associado com a pimenta, que tem a mesma ideia. Seja em chaveiros, pulseiras, colares, brincos, decorações e outros.

Onde usar seu Olho Grego

Por carregar um grande poder, o olho grego pode ser utilizado em lugares diversos. Ainda mais com as mais diferentes intenções. Por exemplo:

Na entrada da sua casa, principalmente nas portas — acredita-se afastará qualquer desejo negativo de quem entra na sua casa.

Colar.

Pulseira.

Anel.

Quadros.

Móbiles.

Chaveiros para suas chaves.

