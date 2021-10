Noivo brasileiro entra dançando música de Justin Timberlake em casamento, e cantor reage

O coreógrafo Gustavo Durso Aleixo resolveu fazer uma entrada diferente no dia de seu casamento em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O noivo chegou à cerimônia dançando a música "Can't Stop the Feeling", de Justin Timberlake. E o intérprete da canção notou o esforço.

Em resposta ao vídeo do "show" do brasileiro, que foi publicado no Instagram do site americano Good News Movement em setembro, Timberlake comentou: "Você ama ver isso!!!".

De acordo com o g1 MG, que publicou matéria com Gustavo nesta sexta-feira (15), a repercussão surpreendeu os noivos.

"Não esperava a repercussão, fiquei muito feliz, foi muito surpreendente, teve publicação que teve 4,9 milhões de visualizações. Todo dançarino quer ter essa visibilidade, achei gostoso demais viver isso, ainda mais no dia do meu casamento", comentou o noivo.

Casamento

Por ser dançarino, Gustavo já havia pensado em como diferenciar seu casamento, que aconteceu em Minas Gerais no dia 15 de agosto. Ele até ensaiou a performance um dia antes.

"Nossos convidados já esperavam algo diferente, pois eu e minha esposa não somos nada convencionais, mas, mesmo assim, eles ficaram surpresos com nossas apresentações", relatou Gustavo ao g1 MG.