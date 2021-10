Ator Max Fercondini participa de gravação em Ubajara, interior do Ceará

O ator global Max Fercondini esteve no município de Ubajara, no interior do Ceará, gravando uma produção audiovisual. No Instagram, ele compartilhou registros no meio da floresta, no Parque Nacional de Ubajara, nessa quinta-feira (14).

Já nesta sexta-feira (15), o artista publicou stories na estrada e chegou a marcar a localização em Canoa Quebrada, praia do litoral cearense. Horas após, ele já estava fora do estado, pois postou registros em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O prefeito de Ubajara, Renê Vasconcelos, compartilhou no stories do seu Instagram uma foto de Max em uma frente a placa da Cachoeira do Cafundó, no Parque Nacional da cidade.

Legenda: O prefeito Renê Vasconcelos repercutiu a visita do ator global Foto: Reprodução

Em outra postagem, o prefeito divulgou um vídeo da gravação que o ator participava, onde é possível ver câmeras.

Nem Max Fercondini e nem o prefeito detalharam sobre o que seria a gravação realizada na cidade, que fica na região da Serra da Ibiapaba.