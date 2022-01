Nego Di tem conta suspensa após debochar de vídeo íntimo de Natália, do BBB 22: 'Dálmata'

O ex-BBB 21 Nego Di causou revolta nas redes sociais após debochar do vídeo íntimo vazado da sister Natália, do BBB 22, a chamando de "dálmata", por conta do vitiligo. O humorista teve a conta no Instagram suspensa depois das declarações polêmicas.

"Que goela bem aveludada, hein morena! Curiosidades do dia: eu não sabia que dálmata gostava de chimarrão", disparou Nego Di, sem citar o nome de Natália.

Nego Di foi eliminado do BBB 21 com 98,76% dos votos e desde o ano passado acumula diversas declarações e casos polêmicos.

Vídeo íntimo de Natália

O vazamento nas redes sociais de um vídeo íntimo da participante do BBB 22 Natália Deodato fez a Polícia Civil de Minas Gerais pedir à justiça uma medida protetiva para a modelo.

"A autoridade policial, responsável pela investigação, requereu medida protetiva para a vítima ao Judiciário”, informou nota da instituição.