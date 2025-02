Nando morre em Sintonia 5? Entenda o desfecho do personagem na série da Netflix

A quinta e última temporada de Sintonia chegou à Netflix encerrando a jornada de Rita, Doni e Nando. Com seis episódios, a trama avança quatro anos no tempo e coloca os personagens diante de escolhas que impactam seus destinos.

Veja também Zoeira Com Ozzy Osbourne, Black Sabbath fará show de despedida na Inglaterra; saiba quando Zoeira Enquete BBB 25: parcial atualizada aponta quem deve sair do reality show nesta terça (11)

Apesar de trilharem caminhos distintos ao longo da série, os protagonistas seguem conectados. Nando, foragido da justiça, enfrenta as consequências de suas decisões e elabora um plano arriscado para escapar e garantir um futuro seguro para sua família. Rita, agora advogada, lida com dilemas morais e desafios profissionais que colocam suas crenças à prova. Doni, consolidado no cenário musical, precisa se adaptar a mudanças inesperadas e assumir novas responsabilidades.

Nando morre?

No terceiro episódio, a trama sugere que Nando foi morto, mas a revelação surpreende: a morte é falsa e faz parte de uma estratégia para despistar seus inimigos. No entanto, essa ilusão de controle se desfaz quando, no quinto episódio, ocorre uma tragédia inesperada. O alvo do atentado era ele, mas quem acaba morto é Pulga, seu fiel aliado, vítima de uma emboscada. A explosão do carro destinado a Nando resulta na morte de Pulga, marcando um momento de luto e evidenciando o peso das escolhas do ex-traficante.

No episódio final, cada protagonista recebe uma despedida marcante: